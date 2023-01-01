Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом, как именно люди используют ваш сайт.

Веб-сайт: inspectlet.com

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