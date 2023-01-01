Inspectlet
inspectlet.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Inspectlet в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: inspectlet.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Inspectlet, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Typeshare
typeshare.co
Look Scanned
lookscanned.io
Robocompass
robocompass.com
Verblio
app.verblio.com
SpeedCurve
app.speedcurve.com
Tenor
tenor.com
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
HireYaY
app.hireyay.com
Intuit
accounts.intuit.com
Viddyoze
app.viddyoze.com
Explain Everything
drive.explaineverything.com
Lifehacker
lifehacker.com