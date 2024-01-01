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Программное обеспечение для доставки продуктов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для доставки продуктов позволяет продуктовым и продовольственным магазинам легко создавать службы доставки, устраняя необходимость нанимать преданных покупателей или водителей для каждого магазина. Это программное обеспечение позволяет продуктовым магазинам размещаться в Интернете или на мобильных устройствах, обслуживая клиентов, которым нужны услуги по требованию. Менеджеры продуктовых магазинов или магазинов повседневного спроса могут сотрудничать с этими платформами для создания удобных для клиентов страниц заказа. Программное обеспечение для доставки продуктов, разработанное специально для заказа и доставки продуктов или закусок, напоминает программное обеспечение для доставки/выноса из ресторана или кейтеринга по запросу. Эти платформы могут легко интегрироваться с системами управления розничной торговлей или программным обеспечением POS для оптимизации управления заказами. Кроме того, они часто включают в себя платформы электронной коммерции и программное обеспечение платежных шлюзов для беспрепятственных транзакций.

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Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart — американская компания, предоставляющая услуги доставки и самовывоза продуктов в США и Канаде. Компания предлагает свои услуги через сайт и мобильное приложение. Услуга позволяет клиентам заказывать продукты у участвующих розничных продавцов, при этом покупки совершает личный покупатель.

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff доставляет все, что вам нужно: доставку еды, товаров для дома, закусок и алкоголя на некоторые рынки.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.

Routific

Routific

routific.com

Самое простое программное обеспечение для планирования маршрута доставки. Сочетая мощную оптимизацию маршрутов с пятизвездочным опытом доставки, Routific делает планирование местных маршрутов доставки простым и выгодным.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Комплексная платформа электронной коммерции для продуктовых магазинов, ресторанов, пекарен и любых других отраслевых предприятий, которые могут выходить в Интернет.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Абсурдно свежие продукты и наборы еды доставили в тот же день.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Планировщик маршрутов и оптимизация доставок Мы упрощаем доставку товаров или отслеживание ваших услуг. Используйте свой собственный автопарк или передайте доставку другим курьерам в одном приложении.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine автоматизирует весь процесс заказа продуктов. Мы платим поставщикам за все, что они поставляют. Бакалейщики платят только за то, что продается.

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