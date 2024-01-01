Инструменты электронной коммерции - Самые популярные приложения
Инструменты электронной коммерции необходимы для повышения функциональности веб-сайтов электронной коммерции. Эти инструменты предлагают ряд функций, включая интеграцию с ERP-системами, автоматизацию бухгалтерских задач, сбор данных о клиентах и восстановление брошенных корзин покупок. Независимо от того, есть ли у компании уже созданная платформа электронной коммерции или она хочет сконцентрироваться на конкретных аспектах, таких как обслуживание клиентов, инструменты электронной коммерции пригодятся для оптимизации процессов и повышения производительности. Они играют решающую роль в совершенствовании маркетинговой тактики, повышении коэффициента конверсии клиентов, масштабировании для удовлетворения растущего спроса и роста компании, а также в привлечении постоянных клиентов. Развертывая инструменты электронной коммерции, компании могут улучшить операции, коммуникации и стратегии конверсии на своих существующих платформах электронной коммерции.
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Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без кодирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
Memberful
memberful.com
Монетизируйте свою страсть с помощью членства. Лучшее в своем классе программное обеспечение для участников, предназначенное для независимых авторов, издателей, преподавателей, подкастеров и т. д.
LegitScript
legitscript.com
Уверенно оценивайте риски продавца, чтобы принять меры до того, как они приведут к штрафам, нанесут ущерб вашей репутации или поставят под угрозу общественную безопасность. Отмывание транзакций. Азартные игры онлайн. Группы ненависти. Незаконная продажа наркотиков. Нет предела тому, что неэтичные то...
Hosting123
hosting123.net
SEO-дружественный супербыстрый веб-хостинг для всех, от веб-экспертов до новичков. Он может стать вашим всего за 3 шага.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин виджетов для веб-сайта, позволяющий повысить вовлеченность клиентов и построить последовательный путь к ним с помощью основных инструментов, доступных для вас «из коробки»: — Карточка контакта, дающая вашим клиентам возможность оставить вам сообщение, которое будет...
Recapture
recapture.io
Автоматическое восстановление брошенных корзин, маркетинг по SMS и электронной почте + всплывающие окна с отличной аналитикой.
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
VOC.ai
voc.ai
Инструмент искусственного интеллекта для анализа клиентов и продуктов VocAI позволяет быстро и легко проводить исследования продуктов и определять продукты. VocAI собирает и анализирует тысячи отзывов клиентов Amazon, чтобы дать вам критическое представление о том, ЧТО ПОКУПАТЕЛЯМ НРАВИЛОСЬ, НЕ ПОНР...
ShipAid
shipaid.com
Замените приложения по страхованию доставки внутренней гарантией. Повышайте качество обслуживания клиентов и +AOV! Решение для потерянных, украденных, поврежденных или просроченных посылок. Предоставьте своим клиентам необходимую им гарантию, минуя страховые компании. Установите гарантийный взнос и ...
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам/брендам/создат...
EasyChannel
easychannel.com
Хотите мощное комплексное решение для всех ваших потребностей в многоканальных продажах? Тогда встречайте EasyChannel! EasyChannel — это мощная платформа, которая объединяет все ваши потребности в продажах в электронной коммерции за счет интеграции ваших каналов продаж и консолидации многоканальных ...
Brandboom
brandboom.com
Brandboom изменил традиционную коммерцию B2B и оптовые рынки и продолжает внедрять инновации с помощью простых облачных ведомостей, инструментов заказа и выставления счетов, а также стандартного отраслевого решения Brandboom Link. Торговая площадка Connect также произвела революцию в оптовом маркети...
Blutag
blu.ai
Blutag — это готовое SaaS-решение, которое позволяет розничным компаниям доставлять своим клиентам голосовые приложения без программирования всего за несколько простых шагов. Blutag обеспечивает голосовое управление вашим магазином. Порадуйте своих клиентов и повысьте их вовлеченность.
biznessmaker
biznessmaker.com
Бизнесмейкер – это комплексное решение для вашей компании. Продавайте: мы упрощаем вам продажу программного обеспечения или цифровых загрузок, таких как электронные книги, видеоэффекты и музыка. Подписки: Платформа выставления счетов по подписке SaaS для успеха бизнеса по подписке. Выставление счето...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукц...
Reusely
reusely.com
Нужен простой способ донести до клиентов предложения по обратному выкупу? Разверните собственный виджет обратного выкупа на своем веб-сайте за считанные минуты и начните получать обратные выкупы по почте и в магазине уже сегодня! Забудьте о ценах обратного выкупа с помощью электронной таблицы, синхр...
Malomo
gomalomo.com
Создавайте свой бренд с каждой поставкой. Фирменное отслеживание заказов, которое привлекает постоянных клиентов, сокращает количество билетов WISMO и дает вам ценную информацию о операторах связи.
Chosify
chosify.com
В Chosify мы помогаем брендам электронной коммерции добиться наилучшего качества обслуживания клиентов. Мы помогаем им решать трудные решения, с которыми сталкиваются их клиенты, когда им приходится выбирать из множества похожих продуктов. Chosify связывает вопросы с продуктами с помощью управляемог...
Aframark
aframark.com
Мы — Aframark, облачная платформа, которая собирает и отображает вопросы и ответы о продуктах на веб-сайтах. Мы являемся единственным поставщиком решений, который объединяет вопросы и ответы в режиме реального времени и позволяет создавать пользовательский контент повышать конверсию продаж. ДЛЯ ВАШИ...
LiveRecover
liverecover.com
Отправляйте текстовые сообщения своим клиентам в режиме реального времени, превращая корзины в продажи. LiveRecover помогает магазинам электронной коммерции восстанавливать брошенные корзины с помощью текстового сообщения. Существует множество приложений Shopify, которые обещают помочь вам вернуть б...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — это универсальный магазин для продавцов Amazon, которые хотят изучить бизнес-модель онлайн-арбитража на Amazon. Наше БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение предоставляет продавцам список ежедневных прибыльных товаров.
Spoki
spoki.it
Spoki — это диалоговая платформа, которая использует WhatsApp в качестве канала связи, предлагая бизнес-решения для интеграции с электронной коммерцией, маркетинговыми инструментами, CRM, ERP и специализированным программным обеспечением. Spoki выводит стратегии продаж на более высокий уровень, испо...
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналитика подписок и конверсий для операторов приложений Shopify. - Стандартная отраслевая аналитика подписок и доходов для приложений Shopify. - Установка и распределение доходов на основе Google Analytics в магазине приложений Shopify. - Аналитика конверсий с полным отслеживанием перекрестных посл...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — первая в мире платформа непрерывности цифрового путешествия, позволяющая более 1000 ведущим мировым брендам обеспечивать своим клиентам незабываемые путешествия. Платформа Namogoo формирует путь клиента так, чтобы он подходил каждому покупателю, устраняя в режиме реального времени препятст...
Content Status
contentstatus.com
Content Status предоставляет брендам, розничным торговцам и агентствам полностью автоматизированную и по требованию информацию о статусе и качестве содержимого страниц их продуктов. Благодаря 50 готовым соединениям для электронной коммерции у компаний есть масштабируемый способ немедленно узнать, яв...
Richpanel
richpanel.com
Платформа, которая сочетает в себе лучшее от искусственного интеллекта и людей для более быстрого реагирования, управления всеми каналами и масштабирования обслуживания клиентов.
Shipup
shipup.co
Идеальное решение для интернет-торговцев, ориентированных на успех клиентов. Shipup превращает доставку электронной коммерции в маркетинг, предлагая удобный и персонализированный опыт после покупки. Повысьте свой NPS и пожизненную ценность клиентов, одновременно сократив количество заявок на доставк...
Noibu
noibu.com
Noibu — это инструмент мониторинга веб-сайтов электронной коммерции, который помогает обнаруживать, расставлять приоритеты и устранять ошибки, влияющие на доход, которые могут мешать работе пользователей и вызывать разочарование клиентов и отказ от корзины. Noibu отслеживает ваш сайт электронной ком...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — ЕДИНСТВЕННАЯ высокопроизводительная платформа электронной коммерции, которая возникла по необходимости из-за ужасающих показателей конверсии. Когда в последний раз продажи вашего магазина увеличивались на 4%, 6%, 8%, 10% или больше? Checkout Champ повышает ваши коэффициенты конверси...
TrueOps
trueops.com
TrueOps — это самое современное решение для возврата денег с Amazon FBA. TrueOps предлагает лучшие на рынке комиссионные в размере 10 %, политику, выгодную для продавцов, например, никогда не взимать плату за возмещенные ресурсы и мгновенные кредиты при отмене возмещения, а также передовые технологи...
GOVX
govx.com
Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстрая, ...
LitExtension
litextension.com
LitExtension — ведущий мировой поставщик услуг миграции/реплатформы электронной коммерции. Мы помогаем продавцам и экспертам в области электронной коммерции автоматически переносить данные из их текущего магазина в желаемую корзину покупок за 3 простых шага. Миграция данных с помощью LitExtension по...
Payplug
payplug.com
Payplug — это платежное решение, предназначенное для торговцев, онлайн-торговцев и финтех-компаний. Давайте вместе поднимем планку выплат.
8fig
8fig.co
Получите финансирование прямо сейчас и масштабируйте свой магазин электронной коммерции умнее и быстрее. Финансовые решения 8fig обеспечат необходимые вам ресурсы.