Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестровки пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.