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Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения

Инструменты конкурентной разведки позволяют предприятиям собирать, оценивать и реагировать на динамику конкурентной среды. Информация, полученная на основе данных конкурентной разведки, ценна для нескольких команд внутри организации, таких как отделы маркетинга, продаж, разработки продуктов и высшего руководства. Команды по маркетингу, продажам и продуктам получают выгоду от программного обеспечения для конкурентной разведки, получая представление о таких областях, как рекламные стратегии, корректировка цен, внедрение продуктов и прекращение их производства. Кроме того, высшее руководство может использовать решения конкурентной разведки для управления инвестициями и формирования будущих корпоративных стратегий.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO — это универсальная SEO-платформа с набором из 22 эффективных онлайн-инструментов SEO для цифрового маркетинга. Нам доверяют более 1400000 пользователей.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.

Seobility

Seobility

seobility.net

Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данн...

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...

VisualPing.io

VisualPing.io

visualping.io

Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping — это простое решение, которое направлено на автоматизацию утомительной задачи проверки веб-сайтов ...

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...

Contify

Contify

contify.com

Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и ​​отраслевых сегментах.

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.

Pathmatics

Pathmatics

pathmatics.com

База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.

42matters

42matters

42matters.com

42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...

Klue

Klue

klue.com

Klue — это платформа конкурентной разведки на базе искусственного интеллекта, призванная помочь маркетологам продуктов и командам CI собирать, обрабатывать и предоставлять полезную информацию о конкурентах, чтобы дать возможность отделам продаж выиграть больше бизнеса. Klue позволяет командам корпор...

Crayon

Crayon

crayon.co

Набор программных инструментов для конкурентной разведки Crayon поможет вам увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое преимущество в бизнесе.

Groopit

Groopit

groopit.co

Перехитрите конкурентов с помощью краудфандинга. Упростите процесс обмена и использования сотрудниками конкурентной информации для создания конкурентных преимуществ. Делиться информацией еще никогда не было так просто. Сотрудники делятся информацией из Teams, Slack, Salesforce, веб-браузера, мобильн...

Watchful

Watchful

watchful.ai

Watchful — это первое и единственное решение для анализа продуктовой стратегии, ориентированное исключительно на выявление продуктовой стратегии ваших конкурентов. Наши решения помогают автоматизировать и расширить конкурентные исследования, предоставляя ценную информацию, которая позволяет продукто...

SocialPeta

SocialPeta

socialpeta.com

SocialPeta — это ведущая в мире платформа для шпионажа и анализа рекламных креативов, предлагающая лучшие рекламные креативы и маркетинговые стратегии как для рекламодателей, так и для издателей. SocialPeta, выступая в качестве важной платформы рекламной и маркетинговой аналитики, фокусируется на ре...

Adthena

Adthena

adthena.com

Adthena — отмеченная наградами платформа для анализа рынка платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы может...

Thinknum

Thinknum

thinknum.com

По мере того, как экономическая деятельность выходит в онлайн, остаются новые следы данных. Запатентованные алгоритмы машинного обучения Thinknum индексируют общедоступную сеть в режиме реального времени, создавая более двух десятков структурированных наборов данных. Мы отслеживаем списки вакансий, ...

Panoramata

Panoramata

panoramata.co

Panoramata — это инструмент для сравнительного анализа электронной коммерции, который позволяет отслеживать стратегию цифрового маркетинга любого бренда, не подписываясь на бесконечные электронные письма. Черпайте вдохновение и находите новые идеи в тысячах информационных бюллетеней, потоках, реклам...

KnowFirst

KnowFirst

knowfirst.ai

API и платформа KnowFirst™ – это универсальный инструмент для доступа к многочисленным наборам данных о любой австралийской компании, который экономит ваше время и ресурсы при проведении исследований и анализа.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа маркетинговой эффективности, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результато...

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.

Beauhurst

Beauhurst

beauhurst.com

Бохерст предоставляет данные обо всех частных компаниях Великобритании: от сбора средств и патентов до статуса найма и торговых данных. Мы отслеживаем быстрорастущие компании очень детально, используя наши восемь сигналов отслеживания. Кроме того, мы следим за более широкой стартап-экосистемой инвес...

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает всестороннее понимание динамичной мобильной среды, необходимой для привлечения, удерж...

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Платформа автоматизации конкурентной разведки Kompyte — единственное в отрасли решение, полностью основанное на искусственном интеллекте, позволяющее решить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по маркетингу и продажам при отслеживании конкурентной среды. Kompyte автоматизирует процесс отсл...

MediaRadar

MediaRadar

mediaradar.com

Отмеченные наградами решения MediaRadar для анализа рекламы предоставляют своевременную информацию о различных медиа, предназначенную для тех, кто участвует в процессах продажи, планирования или покупки средств массовой информации. Команды по продажам средств массовой информации полагаются на MediaR...

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

А.И. который производит аналитические результаты за считанные секунды. Быстро получите представление о сложных средах посредством анализа и представления. ReportLinker — это платформа рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом, которая ускоряет доступ к глобальной отраслевой информац...

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