Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения

Инструменты конкурентной разведки позволяют предприятиям собирать, оценивать и реагировать на динамику конкурентной среды. Информация, полученная на основе данных конкурентной разведки, ценна для нескольких команд внутри организации, таких как отделы маркетинга, продаж, разработки продуктов и высшего руководства. Команды по маркетингу, продажам и продуктам получают выгоду от программного обеспечения для конкурентной разведки, получая представление о таких областях, как рекламные стратегии, корректировка цен, внедрение продуктов и прекращение их производства. Кроме того, высшее руководство может использовать решения конкурентной разведки для управления инвестициями и формирования будущих корпоративных стратегий.