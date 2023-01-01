Аналитика на базе искусственного интеллекта для сокращения расходов на рекламу и увеличения продаж. BOSCO™ прогнозирует, куда распределить ваши онлайн-расходы по всем каналам для получения максимальной отдачи, что позволяет вам прогнозировать будущую эффективность с точностью 96 %.

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