WebCatalog

Adentro

Adentro

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Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентованная технология Walk-Through Rate™ в сочетании с расширенными профилями клиентов упрощает управление и измерение влияния на доходы в ваших офисах. Вы инвестируете в цифровую рекламу? Используйте нашу базу данных, включающую более 53 миллионов потребителей, чтобы ориентировать свои кампании на местных жителей, посещающих такие предприятия, как ваша. Adentro поможет вам лучше понять своих гостей для более эффективного маркетинга и повышения рентабельности инвестиций.

Категории:

Business
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты
Программное обеспечение для геолокационного маркетинга

Веб-сайт: adentro.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Adentro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Zoho CRM

Zoho CRM

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Pipedrive

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Brevo

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Apollo.io

Apollo.io

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Bigin

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Keap

Keap

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