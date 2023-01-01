WebCatalog
TableCheck Manager

TableCheck Manager

tablecheck.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TableCheck Manager в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

TableCheck расширяет возможности гостеприимства по всему миру. Наша платформа бронирования ресторанов и обслуживания гостей помогает ресторанам добиться долгосрочного успеха в своем бизнесе.

Веб-сайт: tablecheck.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TableCheck Manager, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Toast

Toast

toasttab.com

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

Formitable

Formitable

formitable.com

Quoality

Quoality

quoality.com

resmio

resmio

resmio.com

Homestay.com

Homestay.com

homestay.com

Rentberry

Rentberry

rentberry.com

Totango

Totango

totango.com

Rosetta.ai

Rosetta.ai

rosetta.ai

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

Channel Manager

Channel Manager

channelmanager.com.au

Bellboy

Bellboy

bellboy.app

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности