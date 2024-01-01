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serVme

serVme

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Веб-сайт: servmeco.com

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SerVme — это комплексная платформа для обслуживания гостей, которая сочетает в себе бронирование, управление столиками, мощную маркетинговую CRM, повторное вовлечение и опросы гостей, а также надежную аналитику. Специально созданная платформа для гостиничного бизнеса serVme оптимизирует операции от передней части дома до задней части дома с помощью мощной интеграции с существующим стеком гостиничного бизнеса, таким как телефоны, POS, PMS, платежи и CRM. Наша миссия — сделать так, чтобы операторам ресторанов было невероятно легко оптимизировать свою деятельность и принимать более обоснованные решения для увеличения доходов (привлечение клиентов) и укрепления прочных связей с вашими клиентами (привлечение и удержание). SerVme питает рестораны, отели, владеющие ресторанами, корпоративные группы общественного питания и ночные клубы. Вы можете получить доступ к SerVme на нескольких устройствах: веб-приложении, планшете и собственном приложении для iOS и Android. Чтобы узнать больше, посетите www.servmeco.com.

Категории:

Business
Программное обеспечение для управления объектами

Веб-сайт: servmeco.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением serVme, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Skedda

Skedda

skedda.com

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Propared

Propared

propared.com

EventsX

EventsX

eventsx.com

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

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Locaboo

locaboo.com

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Releventful

Releventful

app.releventful.com

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OpenTable

opentable.com

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Guestplan

guestplan.com

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

Menurio

Menurio

menurio.com

Resy

Resy

resy.com

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Forbes Travel Guide

forbestravelguide.com

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Apicbase

apicbase.com

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