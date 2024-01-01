SerVme — это комплексная платформа для обслуживания гостей, которая сочетает в себе бронирование, управление столиками, мощную маркетинговую CRM, повторное вовлечение и опросы гостей, а также надежную аналитику. Специально созданная платформа для гостиничного бизнеса serVme оптимизирует операции от передней части дома до задней части дома с помощью мощной интеграции с существующим стеком гостиничного бизнеса, таким как телефоны, POS, PMS, платежи и CRM. Наша миссия — сделать так, чтобы операторам ресторанов было невероятно легко оптимизировать свою деятельность и принимать более обоснованные решения для увеличения доходов (привлечение клиентов) и укрепления прочных связей с вашими клиентами (привлечение и удержание). SerVme питает рестораны, отели, владеющие ресторанами, корпоративные группы общественного питания и ночные клубы. Вы можете получить доступ к SerVme на нескольких устройствах: веб-приложении, планшете и собственном приложении для iOS и Android. Чтобы узнать больше, посетите www.servmeco.com.

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Веб-сайт: servmeco.com

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