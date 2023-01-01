WebBookingPro

Менеджер каналов и система бронирования с искусственным интеллектом. PMS, менеджер каналов, система бронирования, метапоисковый центр, менеджер доходов (динамические цены с расчетом AI), мини-CRM, диспетчер задач, виртуальный консьерж! Облачная интегрированная платформа «все в одном» для управления отелями, хостелами, апартаментами (домами отдыха) для увеличения доходов, оптимизации операций и обеспечения незабываемых впечатлений для гостей.

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