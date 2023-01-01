Ваша страсть, основанная на данных. Платформа SevenRooms для обслуживания и удержания гостей помогает операторам гостиничного бизнеса создавать исключительные впечатления, которые повышают прибыльность и повторяют заказы.

Веб-сайт: sevenrooms.com

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