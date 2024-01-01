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Программное обеспечение для управления учетными данными - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления данными учетных записей играет решающую роль в эффективном управлении данными о потенциальных клиентах на протяжении всего процесса маркетинга на основе учетных записей (ABM). Это гарантирует, что отделы продаж и маркетинга имеют доступ к целевым аккаунтам в режиме реального времени, что позволяет им принимать обоснованные решения и предпринимать соответствующие действия. Чтобы стратегия ABM была успешной, продавцам необходимо четко понимать, на каком этапе процесса находится каждый потенциальный клиент и вероятность того, что он превратится в клиента. Системы управления учетными данными служат централизованной платформой для документирования и передачи всей соответствующей учетной информации между отделами продаж и маркетинга. Это способствует беспрепятственному сотрудничеству и гарантирует согласованность усилий обеих команд. Развертывая программное обеспечение для управления учетными данными, отделы маркетинга и продаж могут максимизировать эффективность своих маркетинговых инициатив. Это оптимизирует поток информации, улучшает коммуникацию и в конечном итоге приводит к более эффективным маркетинговым кампаниям. Это программное обеспечение выступает в качестве жизненно важного инструмента оптимизации координации и взаимодействия между отделами маркетинга и продаж, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов для организации.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Metadata

Metadata

metadata.io

Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...

Warmly,

Warmly,

warmly.ai

Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...

Owler

Owler

owler.com

Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и ​​клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keypl...

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с проверенными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

Платформа продаж и маркетинга xiQ, ориентированная на личность, позволяет продавцам понимать мышление покупателей с помощью анализа личности на основе искусственного интеллекта.

Folloze

Folloze

folloze.com

Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по доходам исполь...

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефон...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков потенциальных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежедневно ...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.

UpLead

UpLead

uplead.com

Получите доступ к нашей точной и проверенной в режиме реального времени базе данных B2B для стимулирования роста. Благодаря встроенной проверке электронной почты UpLead является лидером в области высококачественных данных деловых контактов. Начните бесплатную 7-дневную пробную версию сегодня!

Bombora

Bombora

bombora.com

Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu прогнозирует и расставляет приоритеты действий, приносящих доход. Ускорьте получение доходов и повысьте рентабельность инвестиций с помощью аналитического механизма автоматизации доходов MadKudu.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...

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