WebCatalog
Swell AI

Swell AI

app.swellai.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Swell AI в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Лучший автор искусственного интеллекта для производителей подкастов, агентств и сетей. Swell AI — лучший ИИ-писатель для подкастеров. Мы помогаем создавать конвейеры контента для вашего подкаста. Интеграция с Dropbox, Google Drive, RSS и другими. Управляйте несколькими подкастами с одной панели.

Веб-сайт: swellai.com

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