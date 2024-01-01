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Strutta

Strutta

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Веб-сайт: strutta.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ведущая в отрасли технология Strutta связывает бренды с целевыми потребителями посредством мощной социальной рекламы. Инструменты Strutta позволяют агентствам, брендам и разработчикам легко создавать и управлять интерактивными конкурсами и лотереями. Strutta организовала отмеченные наградами рекламные акции для ведущих международных агентств, компаний из списка Fortune 500 и малого бизнеса. В число клиентов входят Microsoft, AirBNB, Edelman, Comcast, Dove, Coca-Cola и Shutterfly.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для лотерей

Веб-сайт: strutta.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Strutta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UpViral

UpViral

upviral.com

Heyo

Heyo

heyo.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Gleam

Gleam

gleam.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

Socialman

Socialman

socialman.net

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Trade Show Prize Co

Trade Show Prize Co

tradeshowprize.co

Shopobill

Shopobill

shopobill.com

PromoSimple

PromoSimple

promosimple.com

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Sweeppea

web.sweeppea.com

Woobox

Woobox

woobox.com

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