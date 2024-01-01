Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Ведущая в отрасли технология Strutta связывает бренды с целевыми потребителями посредством мощной социальной рекламы. Инструменты Strutta позволяют агентствам, брендам и разработчикам легко создавать и управлять интерактивными конкурсами и лотереями. Strutta организовала отмеченные наградами рекламные акции для ведущих международных агентств, компаний из списка Fortune 500 и малого бизнеса. В число клиентов входят Microsoft, AirBNB, Edelman, Comcast, Dove, Coca-Cola и Shutterfly.

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Веб-сайт: strutta.com

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