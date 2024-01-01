PromoSimple — это веб-приложение, которое предоставляет веб-сайтам, брендам и блогам простые решения для создания, управления и синтеза данных для онлайн-розыгрышей, розыгрышей и конкурсов. Основная цель PromoSimple — максимально облегчить предприятиям сохранение и расширение своей клиентской базы посредством разрешенного маркетинга с использованием бесплатных подарков и рекламных акций. Клиенты PromoSimple могут создавать собственные формы входа для проведения рекламных акций, которые увеличивают лайки в Facebook и Instagram, упоминания и подписки в Twitter, подписчиков по электронной почте, а также выполняют множество дополнительных действий. PromoSimple эффективен, доступен, эффективен и прост в использовании.

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Веб-сайт: promosimple.com

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