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Fyre — это маркетинговый инструмент, созданный специально для индустрии блокчейнов. Основываясь на протоколе Hypersign, личных и социальных учетных данных, Fyre позволяет компаниям развивать последователей культового уровня посредством взрывных рекламных акций в реальном времени с использованием социальных сетей, лотерей, конкурсов, реферальных программ и многого другого. Он совместим с Web3 и построен на шифровании с открытым ключом. Fyre помогает вам безопасно создавать «устойчивые и надежные сообщества».
С помощью Fyre блокчейн-проекты могут проводить такие общественные мероприятия, как:
* Играйте, чтобы заработать
* Тотализаторы
* Подарки
* Соревнования
* Аирдропы
* Конкурсы МЕМЕ/наклеек
* Деятельность по построению сообщества
* Пользовательские кампании
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