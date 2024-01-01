Fyre — это маркетинговый инструмент, созданный специально для индустрии блокчейнов. Основываясь на протоколе Hypersign, личных и социальных учетных данных, Fyre позволяет компаниям развивать последователей культового уровня посредством взрывных рекламных акций в реальном времени с использованием социальных сетей, лотерей, конкурсов, реферальных программ и многого другого. Он совместим с Web3 и построен на шифровании с открытым ключом. Fyre помогает вам безопасно создавать «устойчивые и надежные сообщества». С помощью Fyre блокчейн-проекты могут проводить такие общественные мероприятия, как: * Играйте, чтобы заработать * Тотализаторы * Подарки * Соревнования * Аирдропы * Конкурсы МЕМЕ/наклеек * Деятельность по построению сообщества * Пользовательские кампании

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Веб-сайт: fyre.id

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