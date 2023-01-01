Spacelift — это наиболее гибкая платформа управления инфраструктурой как кодом, которая работает с Terraform, CloudFormation, Pulumi, Kubernetes и Ansible. Настройте свои рабочие процессы, автоматизируйте ручные задачи и повысьте безопасность своей инфраструктуры.

Веб-сайт: spacelift.io

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