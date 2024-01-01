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UNOY

UNOY

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Веб-сайт: unoy.io

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AI.Assisted.Work. - UNOY® — это платформа для создания без кода, которая позволяет вам эффективно оцифровывать свои знания, процессы и решения. UNOY также упрощает документирование и применение экспертных знаний. Предоставляя индивидуальные помощники с искусственным интеллектом, гибкую адаптацию к индивидуальным требованиям, профессиональную безопасность, постоянное совершенствование и простое решение без программирования, UNOY позволяет компаниям повысить эффективность и результативность своих рабочих процессов. UNOY помогает компаниям использовать преимущества искусственного интеллекта, экономить затраты и работать юридически безопасно. Автоматизируйте любые бизнес-знания в нашем визуальном Y-Designer всего за несколько кликов. Получите максимальную гибкость, добавив соединители данных, формы и многое другое. Код не требуется!

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: unoy.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UNOY, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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