Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Встречайтесь с товарищами по команде в течение всего дня и начинайте мгновенные видеочаты и групповые видеочаты одним щелчком мыши. Sneek — это инструмент постоянного присутствия для цифровых кочевников, удаленных и распределенных команд.

Веб-сайт: sneek.io

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