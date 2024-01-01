Sneek

Sneek

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sneek.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sneek в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Встречайтесь с товарищами по команде в течение всего дня и начинайте мгновенные видеочаты и групповые видеочаты одним щелчком мыши. Sneek — это инструмент постоянного присутствия для цифровых кочевников, удаленных и распределенных команд.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: sneek.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sneek, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

Вам также может понравиться

Taskade

Taskade

taskade.com

Kontentino

Kontentino

kontentino.com

Gather

Gather

gather.town

Standups

Standups

standups.io

KrockIO

KrockIO

krock.io

Spacetime

Spacetime

spacetime.am

SoWork

SoWork

sowork.com

Ryver

Ryver

ryver.com

MeetinVR

MeetinVR

meetinvr.com

Remote

Remote

remote.com

TrueConf

TrueConf

trueconf.com

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности