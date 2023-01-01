Showmax — это услуга онлайн-подписки на видео по запросу, запущенная в Южной Африке 19 августа 2015 года. Showmax использует стратегию локализации, чтобы конкурировать с признанными конкурентами, занимающимися видео по запросу, уделяя особое внимание местному контенту и партнерству с мобильными телекоммуникационными компаниями.

Веб-сайт: showmax.com

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