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Hotstar

Hotstar

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Веб-сайт: hotstar.com

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Disney+ Hotstar — это крупнейшая в Индии потоковая платформа премиум-класса, предлагающая более 100 000 часов драмы и фильмов на 17 языках и освещающая все крупные мировые спортивные события.

Веб-сайт: hotstar.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hotstar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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