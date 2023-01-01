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Альтернативы - Hotstar

Netflix

Netflix

netflix.com

Смотрите фильмы и телепередачи Netflix онлайн или транслируйте их прямо на свой Smart TV, игровую консоль, ПК, Mac, мобильный телефон, планшет и многое другое.

HiTV

HiTV

gohitv.com

Смотрите онлайн бесплатно новейшие корейские дорамы с английскими субтитрами в высоком разрешении. Смотрите самые быстро обновляемые корейские дорамы во всей сети. Поддерживается несколько устройств. Наслаждайтесь лучшими впечатлениями от просмотра на HiTV.

Loklok

Loklok

loklok.com

Loklok — это универсальная платформа потокового видео, позволяющая смотреть телешоу, фильмы и анимацию со всего мира! Благодаря широкому выбору эксклюзивных фильмов вы можете выбирать субтитры на нескольких языках, а в качестве изображения Ultra-HD 4K новые популярные фильмы выходят каждый день! - l...

Disney+

Disney+

disneyplus.com

Будьте в курсе новостей Disney+: лучшего места для потоковой передачи фильмов и шоу от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

JioCinema — смотрите любимые телешоу, фильмы, детские передачи, музыкальные клипы на хинди, тамильском, бенгальском, каннада, маратхи, бходжпури с Colors, Sony, Zee, MTV, Disney в HD.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Наслаждайтесь эксклюзивными товарами Amazon Originals, а также популярными фильмами и телешоу. Смотрите в любое время и в любом месте. Начните бесплатный пробный период.

MX Player

MX Player

mxplayer.in

MX Player, одна из лучших OTT-платформ в Индии, представляет собой бесплатный сервис потокового видео, которым вы можете наслаждаться на своем ноутбуке, телевизоре, мобильном телефоне и других интеллектуальных устройствах.

HBO Max

HBO Max

hbomax.com

Поприветствуйте HBO Max, потоковую платформу, которая объединяет все каналы HBO вместе с еще большим количеством ваших любимых фильмов и сериалов, а также новыми сериалами Max Originals.

Hulu

Hulu

hulu.com

Смотрите сериалы и фильмы онлайн. Смотрите сериалы «Южный парк», «Империя», «SNL», «Американская семейка» и популярные фильмы на своих любимых устройствах. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас. Отменить в любое время.

Showmax

Showmax

showmax.com

Showmax — это услуга онлайн-подписки на видео по запросу, запущенная в Южной Африке 19 августа 2015 года. Showmax использует стратегию локализации, чтобы конкурировать с признанными конкурентами, занимающимися видео по запросу, уделяя особое внимание местному контенту и партнерству с мобильными теле...

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

Смотрите сериалы и фильмы онлайн с Peacock. Транслируйте знаковые шоу и фильмы, эксклюзивные оригинальные фильмы Peacock, прямые трансляции новостей, спортивных состязаний и многое другое.

Rakuten Viki

Rakuten Viki

viki.com

Смотрите азиатские сериалы и фильмы онлайн БЕСПЛАТНО! Корейские дорамы, китайские дорамы, тайваньские дорамы, японские дорамы, новости и события Kpop и Kdrama от Soompi, а также оригинальные постановки — с субтитрами на английском и других языках.

Tubi

Tubi

tubitv.com

Смотрите бесплатно фильмы и сериалы онлайн в HD на любом устройстве. Tubi — бесплатный потоковый просмотр фильмов и телепередач.

iQIYI

iQIYI

iq.com

iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — ведущий в мире веб-сайт потокового кино и видео, предлагающий OTT-услуги, включая разнообразные телевизионные драмы, фильмы, шоу, анимацию и другой качественный контент. Наш превосходный контент и услуги позволяют вам смотреть в свое удовольствие, в любое время и в любом месте.

Apple TV+

Apple TV+

apple.com

Apple TV+ — это американская служба потокового вещания по подписке, принадлежащая и управляемая Apple Inc. Запущенная 1 ноября 2019 года, она предлагает подборку оригинальных фильмов и телесериалов под названием Apple Originals.

Max

Max

max.com

Макс — это тот, кого стоит смотреть на HBO, популярных сериалах, фильмах, реалити-шоу и многом другом. Все это здесь. Культовые сериалы, отмеченные наградами фильмы, свежие оригиналы и любимые семейные фильмы из мира Гарри Поттера, вселенной DC и HBO. Откройте для себя лучшие развлечения на любой в...

FPT Play

FPT Play

fptplay.vn

Смотрите неограниченное количество специальных художественных фильмов, постоянно обновляемые новые фильмы и онлайн-телешоу, VTV и спорт 24 часа в сутки в любое время и в любом месте.

Hulu Japan

Hulu Japan

hulu.jp

Hulu Неограниченный просмотр популярных драм, фильмов, аниме и многого другого | Hulu — это онлайн-сервис распространения видео, который позволяет вам наслаждаться более чем 100 000 фильмов, драм, аниме и развлекательных шоу. Вы можете смотреть на своем смартфоне, планшете, телевизоре, компьютере и ...

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