Услуга аренды облачной ИТ-инфраструктуры: мощное оборудование, соглашение об уровне обслуживания 99,9%, оплата по мере использования, центры обработки данных по всему миру, постоянная поддержка, офис в Нидерландах. Serverspace.io — поставщик облачных услуг.

Веб-сайт: serverspace.io

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