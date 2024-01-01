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Releasd

Releasd

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Веб-сайт: releasd.com

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Releasd: Next Generation Coverage Reports. Releasd showcases the full breadth of activities undertaken by modern PRs in a visual format that busy clients and executives love. More Control: Quickly tailor layouts to showcase your work, your way. Just drag and drop, it couldn’t be easier. More Scope: Include the full breadth of your activity: coverage, social, metrics, plus supporting content and more. More Engagement: No more scrolling through screenshots. Reports look fabulous, and they’re much easier to absorb.

Категории:

Business
PR Analytics Software

Веб-сайт: releasd.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Releasd, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Arkreach

Arkreach

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MVPR

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mvpr.io

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