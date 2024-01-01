Альтернативы - Releasd
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Business Wire
businesswire.com
Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.
CoverageBook
coveragebook.com
Создавайте отчеты о покрытии быстрее. Красиво оформленные отчеты с достоверными показателями PR, которыми можно гордиться.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.
Arkreach
arkreach.com
Создавайте списки СМИ, измеряйте эффективность, оптимизируйте контент, справляйтесь с кризисами Arkreach — это пакет продуктов для ваших коммуникационных нужд, использующий данные новостных СМИ, ориентированные на читателей, для планирования, оптимизации и оценки. С помощью этого продукта вы можете ...
MVPR
mvpr.io
MVPR сочетает в себе PR-систему с поддержкой искусственного интеллекта и старшие консультации по связям с общественностью. помочь компаниям построить прочные отношения с журналистами и обеспечить освещение в СМИ, сохраняя при этом полную ответственность за обмен сообщениями и процесс.
Commetric
commetric.com
Возможности продукта Commetric Media Analytics: - Сочетание количественных высокоуровневых измерений средств массовой информации с углубленным качественным анализом под руководством человека для обеспечения всестороннего понимания эффективности средств массовой информации. - Количественные показател...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel предлагает уникальное сочетание талантов, инструментов и технологий для специалистов по связям с общественностью и коммуникациям, которым требуется профессиональное программное обеспечение и услуги для мониторинга и анализа СМИ. Ведущие бренды, такие как Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...
Truescope
truescope.com
Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...
Signal AI
signal-ai.com
В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure обеспечивает надежный и всесторонний мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, разведку средств массовой информации и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддер...
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
Newswire
newswire.com
Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Откройте для себя влияние онлайн-пиара! Следите за тем, что говорят о вашем бренде, создавайте свою историю, идентифицируйте и привлекайте свою аудиторию, а также анализируйте результаты.