Pensight

Pensight

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Веб-сайт: pensight.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Pensight — это универсальный инструмент, который поможет вам управлять своим онлайн-бизнесом. Вы можете очень быстро и легко настроить витрину, предлагать встречи и вопросы и ответы по выбранной вами цене, управлять расписанием.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: pensight.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

zoho.com

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