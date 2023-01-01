WebCatalog

Hypercontext

Hypercontext

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hypercontext.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hypercontext в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.

Веб-сайт: hypercontext.com

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