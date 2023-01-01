Ruijie Cloud — мощный инструмент, позволяющий быстро развернуть беспроводную сеть всего за 1 минуту путем сканирования QR-кода на устройствах. Вы можете легко добавлять устройства, настраивать Wi-Fi и отслеживать состояние сети, топологию и сигналы тревоги.

Веб-сайт: ruijienetworks.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ruijie Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.