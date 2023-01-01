Искусственный интеллект Parrot записывает бизнес-опыты, такие как видеоконференции, презентации или звонки клиентам, и превращает их в знания, которые можно безопасно хранить, искать и делиться ими.

Веб-сайт: parrot.ai

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