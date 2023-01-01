Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Мониторинг, отладка и улучшение всего вашего стека. New Relic — это место, где команды разработчиков, эксплуатации, безопасности и бизнеса решают проблемы производительности программного обеспечения с данными. New Relic — технологическая компания из Сан-Франциско, штат Калифорния, которая разрабатывает облачное программное обеспечение, помогающее владельцам веб-сайтов и приложений отслеживать производительность своих услуг.

Веб-сайт: newrelic.com

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