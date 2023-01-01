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New Relic

New Relic

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Веб-сайт: newrelic.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мониторинг, отладка и улучшение всего вашего стека. New Relic — это место, где команды разработчиков, эксплуатации, безопасности и бизнеса решают проблемы производительности программного обеспечения с данными. New Relic — технологическая компания из Сан-Франциско, штат Калифорния, которая разрабатывает облачное программное обеспечение, помогающее владельцам веб-сайтов и приложений отслеживать производительность своих услуг.

Веб-сайт: newrelic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением New Relic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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