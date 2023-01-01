Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Runscope — это SaaS-компания, предоставляющая решения для тестирования, мониторинга и отладки производительности API. Runscope позволяет разработчикам программного обеспечения, тестировщикам QA, инженерам DevOps и другим заинтересованным сторонам API сотрудничать в создании, управлении и выполнении функциональных тестов и мониторов API. Компания Runscope базируется в Сан-Франциско, Калифорния.

Веб-сайт: runscope.com

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