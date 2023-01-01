My Dental Clinic

Мы хотим помочь вам управлять информацией о ваших пациентах. Вместо использования учетных карточек мы создали приложение, которое вы можете использовать на разных устройствах.

Веб-сайт: dentalclinicapp.com

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