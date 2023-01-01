Используйте приложение MyUCSDHealth, чтобы управлять своей медицинской информацией и общаться с врачом на своих мобильных устройствах.

Веб-сайт: myucsdchart.ucsd.edu

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