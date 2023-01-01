Divisare является результатом усилий по отбору и классификации современной архитектуры, проводимых на протяжении более двадцати лет. Кропотливая работа, выполненная с осторожностью, изображение за изображением, проект за проектом, чтобы предложить вам идеальный инструмент для систематизации ваших знаний о современной архитектуре. Вместо быстрой, отвлекающей сети нам нужна медленная и внимательная. Вместо наспех прочитанной информации мы предпочитаем спокойно усваиваемые знания. Вот почему Divisare — это место, где можно воспринимать архитектуру медленно, не отвлекаясь. Никаких кликов — лайков — твитов — поделиться, никакой рекламы, баннеров и всплывающих окон. Просто архитектура, не больше и не меньше.

Веб-сайт: divisare.com

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