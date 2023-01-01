WebCatalog
Divisare

Divisare

divisare.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Divisare в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Divisare является результатом усилий по отбору и классификации современной архитектуры, проводимых на протяжении более двадцати лет. Кропотливая работа, выполненная с осторожностью, изображение за изображением, проект за проектом, чтобы предложить вам идеальный инструмент для систематизации ваших знаний о современной архитектуре. Вместо быстрой, отвлекающей сети нам нужна медленная и внимательная. Вместо наспех прочитанной информации мы предпочитаем спокойно усваиваемые знания. Вот почему Divisare — это место, где можно воспринимать архитектуру медленно, не отвлекаясь. Никаких кликов — лайков — твитов — поделиться, никакой рекламы, баннеров и всплывающих окон. Просто архитектура, не больше и не меньше.

Веб-сайт: divisare.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Divisare, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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