Capiche — это сообщество, созданное вокруг программного обеспечения, которое мы используем для достижения цели. Вместо того, чтобы полагаться на команды по продажам, маркетингу и работе с клиентами, ориентированные на повестку дня, мы можем положиться друг на друга.

Веб-сайт: capiche.com

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