ActionCity — это признанный отечественный бренд, присутствующий в розничной торговле в Сингапуре с 2000 года. Стремясь предоставить покупателям уникальные впечатления, ActionCity предлагает захватывающую экспозицию BE@RBRICK и других трендовых дизайнерских игрушек, а также современный выбор лицензированных игрушек. товары поп-культуры.

Веб-сайт: actioncity.com.sg

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