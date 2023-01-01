Funko Inc. — американская компания, производящая лицензированные и ограниченные предметы коллекционирования поп-культуры, наиболее известная своими лицензированными виниловыми фигурками и болванами. Кроме того, компания производит по лицензии плюшевые игрушки, фигурки, одежду, аксессуары и игры.

Веб-сайт: funko.com

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