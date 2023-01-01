Novelship — это самый быстрорастущий рынок в Азии, где продаются ограниченные серии кроссовок, одежды и предметов коллекционирования от самых эксклюзивных мировых брендов, включая Jordan, Yeezy, Supreme и других!

Веб-сайт: novelship.com

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