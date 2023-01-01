Whaleportal — это панель управления торговлей фьючерсами на биткойны, где вы можете найти различную информацию о рынках биткойнов. Отображается такая информация, как ставки финансирования биткойнов, индекс страха и жадности криптовалют, соотношение покупок/продаж тейкеров и многое другое. Whaleportal — это торговая панель, разработанная специально для трейдеров биткойнов (и криптовалют).

Веб-сайт: whaleportal.com

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