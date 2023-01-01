AnkiWeb — бесплатное дополнение к компьютерной версии Anki. AnkiWeb можно использовать для онлайн-просмотра, когда у вас нет доступа к домашнему компьютеру, а также для синхронизации ваших карточек на нескольких машинах. AnkiWeb предназначен для использования вместе с компьютерной версией Anki. Хотя можно создавать базовые текстовые карточки и просматривать их, используя только AnkiWeb, загружать общие колоды, пользоваться мультимедийными функциями и т. д., вам также необходимо будет использовать бесплатную компьютерную версию. Если вы раньше не использовали Anki, начните с компьютерной версии.

Веб-сайт: ankiweb.net

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