WebCatalog
AnkiWeb

AnkiWeb

ankiweb.net

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AnkiWeb в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

AnkiWeb — бесплатное дополнение к компьютерной версии Anki. AnkiWeb можно использовать для онлайн-просмотра, когда у вас нет доступа к домашнему компьютеру, а также для синхронизации ваших карточек на нескольких машинах. AnkiWeb предназначен для использования вместе с компьютерной версией Anki. Хотя можно создавать базовые текстовые карточки и просматривать их, используя только AnkiWeb, загружать общие колоды, пользоваться мультимедийными функциями и т. д., вам также необходимо будет использовать бесплатную компьютерную версию. Если вы раньше не использовали Anki, начните с компьютерной версии.

Веб-сайт: ankiweb.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AnkiWeb, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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