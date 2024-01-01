LOGYTalks — это универсальная платформа для виртуальных встреч, которая призвана объединить профессионалов из разных областей, чтобы создать для всех владельцев бизнеса привлекательную возможность стать более заметными, за счет вертикального взаимодействия с участниками выставки, владельцами бизнеса и отдельными лицами, которые могут быть заинтересованы в сфера вашего бизнеса.

Веб-сайт: logytalks.com

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