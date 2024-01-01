LOGYTalks

LOGYTalks

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Веб-сайт: logytalks.com

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LOGYTalks — это универсальная платформа для виртуальных встреч, которая призвана объединить профессионалов из разных областей, чтобы создать для всех владельцев бизнеса привлекательную возможность стать более заметными, за счет вертикального взаимодействия с участниками выставки, владельцами бизнеса и отдельными лицами, которые могут быть заинтересованы в сфера вашего бизнеса.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: logytalks.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LOGYTalks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

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Zoho Meeting

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