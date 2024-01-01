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Laiye

Laiye

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Веб-сайт: laiye.com

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Лайе — пионер системы выполнения работ, бизнес- и технологической структуры, построенной на синергии между людьми и цифровыми работниками. Программное обеспечение Laiye объединяет на одной платформе разрозненные инструменты, используемые предприятиями для выполнения цифровых задач, такие как интеллектуальная обработка документов (IDP), диалоговый искусственный интеллект, интеллектуальный анализ процессов, интеллектуальная автоматизация и другие. Кроме того, модели большого языка и базовые модели будут использоваться в процессе проектирования и создания вариантов использования, что ускорит разработку и сократит время окупаемости для клиентов. Построенный на основе открытой экосистемы, Laiye помогает предприятиям оптимизировать уже имеющиеся технологии. Laiye — первая компания в своей отрасли, которая взяла на себя обязательство вернуть 100% лицензионных сборов, если согласованные бизнес-результаты не будут достигнуты.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: laiye.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Laiye, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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