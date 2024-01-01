Interactio — это ведущая платформа для удаленных решений, которая использовалась для интерпретации и потоковой передачи более 42 000 мероприятий с момента ее запуска в 2014 году. Сегодня она сочетает в себе простую в использовании и интуитивно понятную настройку с расширенной функцией RSI (удаленный синхронный перевод) и системой удаленных участников. Благодаря неограниченному количеству языков и до 2000 участников в виртуальной комнате Interactio предоставляет безопасное и высококачественное решение для более чем 2000 удаленных и гибридных встреч каждый месяц. Используя технологию медиасети Dante, Interactio интегрируется с местной инфраструктурой оборудования для конференций и устного перевода, соединяя удаленную многоязычную платформу с оборудованием на месте. В 2020 году решение Interactio стало выбором №1 среди европейских учреждений, выступая в качестве коммуникационного моста для международной конференции по объявлению взносов «Глобальный ответ на коронавирус», которая состоится 4 мая 2020 года. Ежедневно Interactio служит многоязычной платформой для представителей Европейского парламента, Европейской комиссии, Организации Объединенных Наций, Государственного департамента США и других правительственных организаций, помогая развитию демократии. За последние 5 лет Interactio также стала официальным глобальным партнером TEDx и предоставляла услуги синхронного перевода на конференциях, проводимых Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J.P. Morgan, Scout24, Дэни Джонсон, Брайан Трейси и другие. Interactio остается лучшим решением RSI в отрасли с оценкой Trustpilot 4,8 и рекордом в 976 000 участников, поддерживаемых одновременно.

Веб-сайт: interactio.io

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