Interactio

Interactio

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Веб-сайт: interactio.io

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Interactio — это ведущая платформа для удаленных решений, которая использовалась для интерпретации и потоковой передачи более 42 000 мероприятий с момента ее запуска в 2014 году. Сегодня она сочетает в себе простую в использовании и интуитивно понятную настройку с расширенной функцией RSI (удаленный синхронный перевод) и системой удаленных участников. Благодаря неограниченному количеству языков и до 2000 участников в виртуальной комнате Interactio предоставляет безопасное и высококачественное решение для более чем 2000 удаленных и гибридных встреч каждый месяц. Используя технологию медиасети Dante, Interactio интегрируется с местной инфраструктурой оборудования для конференций и устного перевода, соединяя удаленную многоязычную платформу с оборудованием на месте. В 2020 году решение Interactio стало выбором №1 среди европейских учреждений, выступая в качестве коммуникационного моста для международной конференции по объявлению взносов «Глобальный ответ на коронавирус», которая состоится 4 мая 2020 года. Ежедневно Interactio служит многоязычной платформой для представителей Европейского парламента, Европейской комиссии, Организации Объединенных Наций, Государственного департамента США и других правительственных организаций, помогая развитию демократии. За последние 5 лет Interactio также стала официальным глобальным партнером TEDx и предоставляла услуги синхронного перевода на конференциях, проводимых Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J.P. Morgan, Scout24, Дэни Джонсон, Брайан Трейси и другие. Interactio остается лучшим решением RSI в отрасли с оценкой Trustpilot 4,8 и рекордом в 976 000 участников, поддерживаемых одновременно.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: interactio.io

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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