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mEDRA

mEDRA

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Веб-сайт: medra.org

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mEDRA — это многоязычное Европейское агентство регистрации DOI, стандартного постоянного идентификатора любой формы интеллектуальной собственности в цифровой сети.

Веб-сайт: medra.org

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