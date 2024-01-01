INNERGY

INNERGY

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Веб-сайт: innergy.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

INNERGY — это ERP-решение, которое управляет полным бизнес-процессом деревообрабатывающих цехов. Наша платформа объединяет различные участки данных, разбросанные по вашей организации, в единую систему, доступную из офиса или на местах. Времена разрозненных электронных таблиц или нишевых приложений, которые с трудом обменивались данными, прошли!
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: innergy.com

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NetSuite

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