Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

INNERGY — это ERP-решение, которое управляет полным бизнес-процессом деревообрабатывающих цехов. Наша платформа объединяет различные участки данных, разбросанные по вашей организации, в единую систему, доступную из офиса или на местах. Времена разрозненных электронных таблиц или нишевых приложений, которые с трудом обменивались данными, прошли!

Веб-сайт: innergy.com

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