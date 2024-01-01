Gridlex

Gridlex

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: gridlex.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Gridlex в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

«Ультра настраиваемый универсальный конструктор приложений» Gridlex предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся к индивидуальной операционной эффективности. Благодаря стандартным приложениям, включая CRM, службу поддержки клиентов, оформление заявок в службу поддержки и управление основными данными, Gridlex позволяет осуществлять обширную настройку полей, форм, пользовательского интерфейса, отчетов и интеграций в соответствии с уникальными потребностями любой организации. Платформа выделяется своей способностью консолидировать различные бизнес-функции в единый экономичный пакет, поддерживаемый быстро реагирующей командой по работе с клиентами, что обеспечивает бесперебойное внедрение и эксплуатацию. Это делает Gridlex идеальным выбором для компаний, стремящихся оптимизировать свои процессы и улучшить предоставление услуг с помощью настраиваемой и интегрированной программной среды. Описание продукта: УЛЬТРАНАСТРАИВАЕМЫЙ СОЗДАТЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: Пользовательские модели: создавайте структуры, подобные базам данных, которые могут взаимодействовать с другими моделями и полями для расширенного управления данными. Пользовательские приложения: создавайте приложения, которые идеально подходят для ваших бизнес-процессов и требований. Пользовательский интерфейс: создайте интуитивно понятный пользовательский интерфейс, адаптированный к рабочему процессу вашей организации. Пользовательские формы: создавайте формы, соответствующие вашим операционным процессам и потребностям пользователей. Настраиваемые поля: адаптируйте поля данных в соответствии с уникальными требованиями вашего бизнеса к сбору данных. Пользовательские отчеты: создавайте отчеты, специально соответствующие вашим бизнес-показателям и потребностям анализа. Пользовательская интеграция: плавная интеграция с другими системами и приложениями для создания единой операционной экосистемы. Поддержка настройки: получите доступ к специальной поддержке для адаптации платформы к конкретным потребностям вашего бизнеса. Интеграция единого входа (SSO): упростите доступ пользователей с помощью единой точки аутентификации во всех приложениях. Миграция и загрузка данных. Эффективно переносите и организуйте существующие данные в систему Gridlex для немедленного использования. НАБОР ПРИЛОЖЕНИЙ: CRM: эффективно управляйте взаимоотношениями с клиентами с помощью комплексного набора функций CRM. Общий почтовый ящик: централизуйте каналы связи, чтобы упростить переписку и улучшить сотрудничество. Обслуживание клиентов, служба поддержки и оформление заявок: обеспечьте превосходную поддержку клиентов с помощью интегрированных систем обслуживания и управления заявками. Управление ИТ-услугами (ITSM): оптимизируйте ИТ-услуги с помощью инструментов, предназначенных для эффективных процессов ITSM. Управление основными данными. Консолидируйте и управляйте критически важными данными вашей организации для улучшения процесса принятия решений и повышения операционной эффективности.
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: gridlex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gridlex, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Вам также может понравиться

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Wortal

Wortal

wortal.co

Ethnio

Ethnio

ethn.io

Vryno

Vryno

vryno.com

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

ME ServiceDesk

ME ServiceDesk

manageengine.com

CentralBOS

CentralBOS

cbos.com

GoFormz

GoFormz

goformz.com

Zia Search

Zia Search

zoho.com

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Salesboom

Salesboom

salesboom.com

Atollon

Atollon

atollon.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности