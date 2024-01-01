Fraxion

Fraxion

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Веб-сайт: fraxion.biz

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Удобное для пользователя решение Fraxion, которому доверяют компании среднего размера по всему миру, повышает эффективность закупок и упреждающее управление расходами. Автоматизируйте процессы закупок, расходов и AP, обеспечивая подотчетность и соблюдение утвержденных бюджетов и политик на протяжении всего процесса закупок, чтобы сократить эксплуатационные расходы. Легко отслеживайте, управляйте и анализируйте расходы для принятия обоснованных решений, полной прозрачности расходов и возможности их проверки. Комплексные функции пакета Fraxion для оплаты от закупок: - Заявки на закупки и индивидуальные утверждения - Бюджетный и политический контроль - Автоматизация заказов на закупку - Получение, сопоставление счетов и их утверждение - Автоматизация точек доступа на базе искусственного интеллекта - Аналитика расходов, понимание сообщества и отчетность - PunchOut & PunchIn -Внутренние каталоги -Управление расходами -Мобильное приложение -Интеграция систем ERP и бухгалтерского учета. Предоставьте своей команде возможность тратить деньги ответственно, где бы они ни находились, с Fraxion.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: fraxion.biz

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Альтернативы

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Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

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