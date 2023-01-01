Prodoscore

Самое простое решение для измерения вашего самого ценного актива: ваших людей. В сегодняшней рабочей среде сотрудники хотят гибкости, а работодатели — ответственности. Благодаря наглядности им не приходится конфликтовать.

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