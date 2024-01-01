Bulldozair

Управление вашей рабочей площадкой теперь упрощено. В поле легко собирайте картинки, формы и заметки и делитесь ими с помощью красивого макета. Сотрудничайте с подрядчиками, владельцами, инженерами на местах и ​​в офисе и экономьте до 10 часов в неделю.

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