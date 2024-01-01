VisitBasis

VisitBasis

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Веб-сайт: visitbasis.com

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Мобильное приложение VisitBasis помогает мерчендайзерам, аудиторам розничной торговли и командам выездного маркетинга с легкостью составлять профессиональные отчеты об исполнении розничных продаж. VisitBasis для Android бесплатен для групп из 10 или менее пользователей и позволяет проводить аудит розничной торговли и исследования продуктов, собирать рыночные данные, создавать электронные формы, управлять задачами и получать отчеты в формате PDF и фотоотчеты. Собирайте рыночные данные: 1. Создавайте формы и опросы по продуктам быстрее с помощью нашего визуального конструктора форм с возможностью перетаскивания. 2. Экономьте время на назначении задач с помощью нескольких вариантов рабочего процесса и уведомлений. 3. Расширьте возможности своей команды с помощью нашего простого в использовании мобильного приложения. Оптимизируйте их маршруты и увеличьте количество посещений в день. 4. Снизьте риск человеческих ошибок и предотвратите мошенничество с помощью нашей системы проверки посещений. 5. Узнайте эксклюзивные тенденции рынка, включив автоматическое распознавание изображений продуктов. Создавайте интерактивные отчеты и информационные панели: 1. Быстро реагируйте на постоянно меняющиеся требования клиентов. Настраивайте интерактивные отчеты с помощью фильтров, изображений, а также редактируемых диаграмм и таблиц. 2. Визуализируйте свои данные с помощью полностью интегрированной Google Data Studio. Автоматизируйте передачу данных и сэкономьте время на экспорте вручную. 3. Экономьте время с помощью удобных для публикации и готовых к использованию отчетов в формате PDF, содержащих рыночные данные и фотографии. 4. Подтвердите успех вашей розничной торговли с помощью нашей фотогалереи с возможностью поиска. 5. Планируйте последующие действия прямо по фотографиям. Бренды, производители потребительских товаров, BTL-агентства, поставщики услуг розничного мерчандайзинга, брокеры и дистрибьюторы используют VisitBasis для: Аудита розничной торговли / мерчендайзинга в магазинах / маркетинга на местах Выполнение торговых программ Анализ продукта Соответствие планограмме Оценка полок Отбор проб, проверка мероприятий и товаров Мерчандайзинг и показы Информация о конкурентах Аудит дисплея. Проверка цены. Проверка POP и POS. Наличие на полке. Автоматизируйте свои маркетинговые операции на местах уже сегодня!
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: visitbasis.com

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Repsly

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Bulldozair

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BeMyEye

bemyeye.com

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

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